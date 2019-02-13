Медведев обыграл Шарди и сыграет с Вердаско во 2-м круге турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев (5) вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды). 16-я ракетка мира в двух партиях обыграл француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:2), 6:2.



Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. На счету победителя встречи 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 10. Шарди отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и оформил 2 брейка.

В следующем раунде Медведев встретится с представителем Испании Фернандо Вердаско.



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.