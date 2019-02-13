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Медведев обыграл Шарди и сыграет с Вердаско во 2-м круге турнира в Роттердаме

Медведев обыграл Шарди и сыграет с Вердаско во 2-м круге турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев (5) вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды). 16-я ракетка мира в двух партиях обыграл француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. На счету победителя встречи 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 10. Шарди отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и оформил 2 брейка.

В следующем раунде Медведев встретится с представителем Испании Фернандо Вердаско.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

13 февраля 2019 года, среда. 13:10 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
16
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Жереми Шарди
35
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 2  
           
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