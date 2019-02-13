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Цонга обыграл Фаббьяно и вышел во второй раунд соревнований в Роттердаме

Цонга обыграл Фаббьяно и вышел во второй раунд соревнований в Роттердаме
Теннис / ATP

Французский теннисист Цо-Вильфрид Цонга вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды). 140-я ракетка мира в двух партиях обыграл представителя Италии Томаса Фаббьяно со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. На счету победителя встречи 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Фаббьяно отметился 1 двойной ошибкой и не выполнил ни одного эйса. Единственную попытку взять подачу соперника итальянец не реализовал.

За выход в четвертьфинал соревнований Цонга поспорит с голландцем Талооном Грикспором.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

13 февраля 2019 года, среда. 14:30 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Жо-Вильфрид Цонга
140
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
2 : 0
Томас Фаббьяно
86
Италия
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
1 2 3
           
6 6  
1 4  
           
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