Цонга обыграл Фаббьяно и вышел во второй раунд соревнований в Роттердаме

Французский теннисист Цо-Вильфрид Цонга вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды). 140-я ракетка мира в двух партиях обыграл представителя Италии Томаса Фаббьяно со счётом 6:1, 6:4.



Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. На счету победителя встречи 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Фаббьяно отметился 1 двойной ошибкой и не выполнил ни одного эйса. Единственную попытку взять подачу соперника итальянец не реализовал.



За выход в четвертьфинал соревнований Цонга поспорит с голландцем Талооном Грикспором.



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.