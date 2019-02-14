Кудерметова и Остапенко вышли в полуфинал турнира в Дохе в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и латвийская теннисистка Елена Остапенко вышли в полуфинал турнира в Дохе (Катар), обыграв в двух партиях американку Ракель Атаво и словенку Катарину Среботник со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Победительницы встречи 5 раз подали навылет, совершили 7 двойных ошибок и реализовали все 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

В полуфинальном матче Кудерметова и Остапенко сыграют с дуэтом из Китайского Тайбэя — Чань Хаочин и Латишей Чань.

Действующими чемпионками турнира в Дохе являются Остапенко и канадка Габриэла Дабровски. В прошлогоднем финале они обыграли словенку Андрею Клепач и испанку Мария-Хосе Мартинес Санчес со счётом 6:3, 6:3.