Россия попала в группу к Испании и Хорватии в финальном раунде Кубка Дэвиса

Сборная России, отобравшаяся в финальный раунд Кубка Дэвиса, попала в группу B, где сыграет с командами Хорватии и Испании, сообщает официальный «твиттер» турнира.

14 февраля в Мадриде (Испания), где пройдёт финальная часть турнира, состоялась жеребьёвка.

18 команд, которые примут участие в турнире, были распределены по группам.

— Группа А: Франция, Сербия, Япония

— Группа В: Хорватия, Испания, Россия

— Группа С: Аргентина, Германия, Чили

— Группа D: Бельгия, Австралия, Колумбия

— Группа E: Великобритания, Казахстан, Нидерланды

— Группа F: США, Италия, Канада

В плей-офф выйдут восемь команд: шесть первых мест и два лучших вторых.

В верхней части сетки победитель группы A сыграет с одним из вторых мест, лидер группы F – с победителем группы D. В нижней половине победитель группы E встретится с победителем группы C, а лучшая команда из группы B поборется с одним из вторых мест.

Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится с 18 по 24 ноября.