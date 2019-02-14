Россия попала в группу к Испании и Хорватии в финальном раунде Кубка Дэвиса

Сборная России, отобравшаяся в финальный раунд Кубка Дэвиса, попала в группу B, где сыграет с командами Хорватии и Испании, сообщает официальный «твиттер» турнира.
14 февраля в Мадриде (Испания), где пройдёт финальная часть турнира, состоялась жеребьёвка.
18 команд, которые примут участие в турнире, были распределены по группам.
— Группа А: Франция, Сербия, Япония
— Группа В: Хорватия, Испания, Россия
— Группа С: Аргентина, Германия, Чили
— Группа D: Бельгия, Австралия, Колумбия
— Группа E: Великобритания, Казахстан, Нидерланды
— Группа F: США, Италия, Канада
В плей-офф выйдут восемь команд: шесть первых мест и два лучших вторых.
В верхней части сетки победитель группы A сыграет с одним из вторых мест, лидер группы F – с победителем группы D. В нижней половине победитель группы E встретится с победителем группы C, а лучшая команда из группы B поборется с одним из вторых мест.
Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится с 18 по 24 ноября.