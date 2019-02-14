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Куэвас вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе, где может сыграть с Тимом

Куэвас вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе, где может сыграть с Тимом
Теннис / ATP

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). В матче второго круга 78-я ракетка мира в двух сетах обыграл пятого сеяного соревнований португальца Жоау Соузу со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету победителя встречи 1 эйс, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта. Его соперник отметился 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и двумя брейками.

За выход в полуфинал соревнований Куэвас поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 1) — Максимилиан Мартерер (Германия).

Действующим победителем турнира в Буэнос-Айресе является Тим. В прошлогоднем финале он обыграл словенца Аляжа Бедене в двух партиях со счётом 6:2, 6:4.

14 февраля 2019 года, четверг. 20:30 МСК
Буэнос-Айрес. 2-й круг
Матч окончен
Пабло Куэвас
78
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
2 : 0
Жоау Соуза
41
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
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