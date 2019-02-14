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Мертенс вышла в полуфинал турнира в Дохе, где встретится с Кербер

Мертенс вышла в полуфинал турнира в Дохе, где встретится с Кербер
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в полуфинал турнира в Дохе (Катар). 21-я ракетка мира в двух партиях обыграла пятую сеяную соревнований представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Победительница матча 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В полуфинальном поединке 23-летняя бельгийка сыграет с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер, посеянной под третьим номером.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

14 февраля 2019 года, четверг. 22:00 МСК
Доха. 1/4 финала
Матч окончен
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
0 : 2
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
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