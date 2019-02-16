23 эйса помогли Куэрри одолеть Джунга в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке

Американский теннисист Сэм Куэрри вышел в полуфинал турнира категории ATP250 в Нью-Йорке. В четвертьфинальном матче шестой сеяный Куэрри в трёх сетах обыграл Джейсона Джунга из Китайского Тайбэя со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 29 минут. 31-летний Куэрри 23 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету 29-летнего Джунга 6 эйсов, 2 ошибки на подаче и один реализованный брейк.

Соперники, которых в мировом классификации разделяют почти 100 позиций, впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира категории ATP250 в Нью-Йорке Куэрри сыграет с канадцем Брейденом Шнуром, начавшим соревнования с квалификации.