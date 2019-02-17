Поражение Медведева и победа Вавринки — в обзоре матчей турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал турнира в Роттердаме. В полуфинальном матче пятый сеяный Медведев в трёх сетах уступил французу Гаэлю Монфису со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Монфиса 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 5 реализованных брейков.

За титул турнира в Роттердаме Монфис сразится с швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. В полуфинальной встрече Вавринка, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в трёх партиях обыграл первую ракетку соревнований, японца Кея Нисикори, со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

Видеообзор матчей также доступен на «Чемпионате».