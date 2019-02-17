43 эйса помогли Опелке обыграть Иснера в полуфинале турнира в Нью-Йорке

В полуфинале турнира в Нью-Йорке американец Джон Иснер, посеянный под первым номером, в трёх сетах проиграл соотечественнику Райлли Опелке со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (14:16), 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 35 минут.
Девятая ракетка мира выполнил 38 эйсов, а его визави — 43. Кроме того, оба теннисиста допустили по 1 двойной ошибке и не реализовали ни одного брейк-пойнта.
За титул Опелка поборется с представителем Канады Брейденом Шнуром, который впервые в карьере сыграет в финале турнира ATP.
Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон.
Нью-Йорк. Мужчины. Полуфинал
Брейден Шнур (Канада, Q) — Сэм Куэрри (США, 6) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.
17 февраля 2019 года, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк. 1/2 финала
9
Джон Иснер
Д. Иснер
0 : 0
89
Райлли Опелка
Р. Опелка
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