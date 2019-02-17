Мугуруса и Бушар вышли во второй круг турнира в Дубае

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг турнира категории Premier в Дубае. В матче первого раунда основных соревнований 12-я сеяная Мугуруса в трёх сетах обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 6 минут. Мугуруса трижды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. На счету Ястремской 4 эйса, 11 ошибок на подаче и 6 реализованных брейков.

Мугуруса впервые обыграла Ястремскую в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу украинки.

В другом матче первого круга белоруска Вера Лапко уступила канадке Эжени Бушар, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 4:6.