Халеп стала 2-й ракеткой мира, Стивенс — 3-й, С. Уильямс вернулась в топ-10

В обновлённом рейтинге WTA от 18 февраля румынка Симона Халеп поднялась на вторую строчку, американка Слоан Стивенс — на третью, украинка Элина Свитолина — на шестую. Первую десятку замкнула американка Серена Уильямс.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, занимает 13-ю позицию.
Рейтинг WTA. 18 февраля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6970.
2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5537.
3 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307.
4 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5120.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5055.
6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5020.
7 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4960.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885.
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
10 (11). Серена Уильямс (США) — 3406.
...
13 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3230...
27 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1716...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
64 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 855...
70 (66). Екатерина Макарова (Россия) — 805.
71 (74). Евгения Родина (Россия) — 800...
75 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...
77 (76). Вера Звонарёва (Россия) — 746...
87 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 689...
95 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639...
96 (98). Вероника Кудерметова (Россия) — 621.
98 (127). Виталия Дьяченко (Россия) — 608.