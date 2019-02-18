Шварцман: в финале Чеккинато не позволил мне ничего сделать

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал поражение от итальянца Марко Чеккинато в финале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина) со счётом 1:6, 2:6.

«Марко провёл великолепный матч. Он заслуженно стал чемпионом. В финале он не позволил мне ничего сделать. Мне было приятно выступить дома и дойти до финала. Всю неделю я получал необычайную поддержку. Такое уважение к моей игре приносит мне радость, несмотря на плохой результат», — приводит слова Шварцмана официальный сайт тура.

Чеккинато выиграл третий титул в карьере и первый в 2019 году. В 2018 году он побеждал на турнирах в Умаге и Будапеште.

Чеккинато на турнире в Буэнос-Айресе был посеян под третьим номером, Шварцман — под четвёртым.