Россияне одержали победы на соревнованиях в рамках зимнего Кубка Европы

В четырёх городах завершились турниры зимнего Кубка Европы по теннису в возрастных категориях до 14 и до 16 лет.

На соревнованиях юношей не старше 14 лет в Веске (Чехия) третье место заняла команда в составе Максима Жукова, Ярослава Демина и Григория Шебекина.

Анастасия Гурьева, Елена Приданкина, Ярослава Барташевич выиграли турнир U14 в Раковнике (Чехия).



В Рошене (Франция) первое место в турнире U16 заняла российская команда в составе Аристарха Сафонова, Игоря Кудряшова и Роберта Корелова. В Бресте (Франция) россиянки Оксана Селехметьева, Диана Шнайдер, Полина Кудерметова выиграли турнир U16, сообщает пресс-служба ФТР.



Ранее зимний Кубок континента выиграли девушки самой младшей возрастной категории – до 12 лет.

