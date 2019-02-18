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Потапова вышла во второй круг турнира в Будапеште, Вихлянцева — в основной сетке

Потапова вышла во второй круг турнира в Будапеште, Вихлянцева — в основной сетке
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно стартовала на турнире в Будапеште (Венгрия), одержав победу над представительницей Великобритании Хитер Уотсон со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

17-летняя уроженка Саратова выполнила 4 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. В активе её визави 9 подач навылет, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Потапова сыграет с немкой Андреа Петкович.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк.

Женщины. Будапешт. Первый круг

Андреа Петкович (Германия) — Ана Богдан (Румыния) — 6:1, 6:0.

Квалификация

Наталья Вихлянцева (Россия) — Арина Родионова (Австралия) — 6:7 (7:9), 6:2, 7:6 (7:5).

18 февраля 2019 года, понедельник. 17:30 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Потапова
87
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
2 : 1
Хитер Уотсон
111
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
1 2 3
           
6 2 7 7
4 6 6 4
           
18 февраля 2019 года, понедельник. 16:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Андреа Петкович
66
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
2 : 0
Ана Богдан
104
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
1 2 3
           
6 6  
1 0  
           
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