Потапова вышла во второй круг турнира в Будапеште, Вихлянцева — в основной сетке

Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно стартовала на турнире в Будапеште (Венгрия), одержав победу над представительницей Великобритании Хитер Уотсон со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

17-летняя уроженка Саратова выполнила 4 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. В активе её визави 9 подач навылет, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Потапова сыграет с немкой Андреа Петкович.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк.

Женщины. Будапешт. Первый круг

Андреа Петкович (Германия) — Ана Богдан (Румыния) — 6:1, 6:0.

Квалификация

Наталья Вихлянцева (Россия) — Арина Родионова (Австралия) — 6:7 (7:9), 6:2, 7:6 (7:5).