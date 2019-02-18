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Крунич и Рус вышли во второй круг турнира в Будапеште

Крунич и Рус вышли во второй круг турнира в Будапеште
Теннис / WTA

Сербская теннисистка Александра Крунич вышла во второй круг турнира в Будапеште. В стартовом матче четвёртая сеяная Крунич в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач со счётом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Соперницы ни разу не подали навылет. Крунич также обошлась без двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из тринадцати. На счету Корпач три ошибки на подаче и три реализованных брейка.

Теннисистки встретились впервые.

В другом матче первого круга голландка Аранча Рус обыграла француженку Фиону Ферро со счётом 7:5, 6:3. Во втором круге Рус может сыграть с россиянкой Екатериной Александровой (5), которой в стартовом поединке предстоит встретится с Гретой Арн из Венгрии (Q).

18 февраля 2019 года, понедельник. 20:05 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Тамара Корпач
127
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
0 : 2
Александра Крунич
57
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
1 2 3
           
0 5  
6 7  
           
18 февраля 2019 года, понедельник. 19:50 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Аранча Рус
128
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
2 : 0
Фиона Ферро
109
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
1 2 3
           
7 6  
5 3  
           
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