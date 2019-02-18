Крунич и Рус вышли во второй круг турнира в Будапеште

Сербская теннисистка Александра Крунич вышла во второй круг турнира в Будапеште. В стартовом матче четвёртая сеяная Крунич в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач со счётом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Соперницы ни разу не подали навылет. Крунич также обошлась без двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из тринадцати. На счету Корпач три ошибки на подаче и три реализованных брейка.

Теннисистки встретились впервые.

В другом матче первого круга голландка Аранча Рус обыграла француженку Фиону Ферро со счётом 7:5, 6:3. Во втором круге Рус может сыграть с россиянкой Екатериной Александровой (5), которой в стартовом поединке предстоит встретится с Гретой Арн из Венгрии (Q).