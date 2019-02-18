Крунич и Рус вышли во второй круг турнира в Будапеште

Сербская теннисистка Александра Крунич вышла во второй круг турнира в Будапеште. В стартовом матче четвёртая сеяная Крунич в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач со счётом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Соперницы ни разу не подали навылет. Крунич также обошлась без двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из тринадцати. На счету Корпач три ошибки на подаче и три реализованных брейка.
Теннисистки встретились впервые.
В другом матче первого круга голландка Аранча Рус обыграла француженку Фиону Ферро со счётом 7:5, 6:3. Во втором круге Рус может сыграть с россиянкой Екатериной Александровой (5), которой в стартовом поединке предстоит встретится с Гретой Арн из Венгрии (Q).
18 февраля 2019 года, понедельник. 20:05 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
127
Тамара Корпач
Т. Корпач
0 : 2
57
Александра Крунич
А. Крунич
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