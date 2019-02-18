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Лацко нанёс поражение Ватануки в первом круге турнира в Делрэй-Бич

Лацко нанёс поражение Ватануки в первом круге турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP

На старте турнира в Делрэй-Бич (США) словак Лукаш Лацко в двух сетах переиграл представителя Японии Йосуке Ватануки со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Уроженец Пьештяни, занимающий 133 место в рейтинге ATP, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Его соперник допустил 7 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Кроме того, оба теннисиста выполнили по 7 эйсов.

За выход в четвертьфинал Лацко поборется либо с канадцем Петером Полански, либо с американцем Джоном Иснером, посеянным под вторым номером.

Действующим победителем Delray Beach Open является американец Фрэнсис Тиафо. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:4.

18 февраля 2019 года, понедельник. 20:40 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
Лукаш Лацко
133
Словакия
Лукаш Лацко
Л. Лацко
2 : 0
Йосуке Ватануки
181
Япония
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
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