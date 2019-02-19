Квитова: плохого было много, у нас не хватит времени всё обсудить

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над соотечественницей Катержиной Синяковой во втором круге турнира в Дубае со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.

«Не могу сказать, чем именно я довольна. Может быть, своим камбэком и концовкой встречи. Несмотря на проигрыш тай-брейка, я боролась до конца. В первой партии я делала всё, что в моих силах, но тай-брейк провела плохо. Вообще, плохих моментов было много, у нас не хватит времени всё обсудить. Вечером у меня будет время подумать о них», — приводит слова Квитовой официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Петра поспорит с американкой Дженнифер Брэйди.

«Я Дженнифер вообще не знаю. Знаю, как она выглядит, но игру её почти не видела. Так что мало могу сказать о будущей сопернице», — сказала Квитова.