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Цуренко вышла в третий круг соревнований в Дубае, где сыграет с Халеп

Цуренко вышла в третий круг соревнований в Дубае, где сыграет с Халеп
Теннис / WTA

На турнире в Дубае (ОАЭ) украинка Леся Цуренко нанесла поражение представительнице Китая Чжу Линь со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.

29-летняя спортсменка выполнила 3 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. Чжу Линь не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 6 брейков. Ранее соперницы не встречались.

За выход в четвертьфинал Цуренко поборется с бывшей первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, посеянной под третьим номером.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале переиграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.

19 февраля 2019 года, вторник. 15:20 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Леся Цуренко
23
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
2 : 1
Чжу Линь
107
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
1 2 3
           
6 6 5 6
4 7 7 3
           
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