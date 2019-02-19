Цуренко вышла в третий круг соревнований в Дубае, где сыграет с Халеп

На турнире в Дубае (ОАЭ) украинка Леся Цуренко нанесла поражение представительнице Китая Чжу Линь со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.

29-летняя спортсменка выполнила 3 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. Чжу Линь не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 6 брейков. Ранее соперницы не встречались.

За выход в четвертьфинал Цуренко поборется с бывшей первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, посеянной под третьим номером.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале переиграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.