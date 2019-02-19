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Кырстя сыграет с Крунич во втором круге соревнований в Будапеште

Кырстя сыграет с Крунич во втором круге соревнований в Будапеште
Теннис / WTA

Румынка Сорана Кырстя на старте турнира в Будапеште (Венгрия) нанесла поражение со счётом 4:6, 6:3, 6:4 хозяйке кортов Анне Бондарь, получившей от организаторов «уайлд-кард». Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

108-я ракетка мира выполнила 9 эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта из 18. В активе Бондарь 12 подач навылет и 3 реализованных брейк-пойнта. Кроме того, обе теннисистки допустили по 4 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Кырстя поспорит с сербкой Александрой Крунич, посеянной под четвёртым номером.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является Элисон ван Эйтванк из Бельгии. В финале прошлогоднего розыгрыша она переиграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

19 февраля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Сорана Кырстя
108
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
2 : 1
Анна Бондарь
223
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
1 2 3
           
4 6 6
6 3 4
           
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