Кырстя сыграет с Крунич во втором круге соревнований в Будапеште

Румынка Сорана Кырстя на старте турнира в Будапеште (Венгрия) нанесла поражение со счётом 4:6, 6:3, 6:4 хозяйке кортов Анне Бондарь, получившей от организаторов «уайлд-кард». Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

108-я ракетка мира выполнила 9 эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта из 18. В активе Бондарь 12 подач навылет и 3 реализованных брейк-пойнта. Кроме того, обе теннисистки допустили по 4 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Кырстя поспорит с сербкой Александрой Крунич, посеянной под четвёртым номером.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является Элисон ван Эйтванк из Бельгии. В финале прошлогоднего розыгрыша она переиграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 3:6, 7:5.