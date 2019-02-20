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Иснер, Сеппи и Маннарино сыграют во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Иснер, Сеппи и Маннарино сыграют во втором круге турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP

Американец Джон Иснер, посеянный на соревнованиях в Делрэй-Бич (США) под вторым номером, успешно преодолел первый раунд. 33-летний уроженец Северной Каролины за 1 час 33 минуты нанёс поражение Петеру Полански из Канады со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Девятая ракетка мира выполнил 23 эйса, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 3-х. Его визави отметился четырьмя подачами навылет и таким же количеством двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Иснер поспорит со словаком Лукашем Лацко.

Действующим победителем Delray Beach Open является американец Фрэнсис Тиафо. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у представителя Германии Петера Гоёвчика.

Мужчины. Делрэй-Бич. Первый круг

Андреас Сеппи (Италия) — Бернард Томич (Австралия) — 6:4, 7:5.

Адриан Маннарино (Франция) — Брейден Шнур (Канада) — 6:2, 6:2.

19 февраля 2019 года, вторник. 23:10 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
Петер Полански
122
Канада
Петер Полански
П. Полански
0 : 2
Джон Иснер
9
США
Джон Иснер
Д. Иснер
1 2 3
           
3 6 4  
6 7 7  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 22:45 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
Андреас Сеппи
52
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
2 : 0
Бернард Томич
85
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 23:25 МСК
Делрэй-Бич. 1-й круг
Матч окончен
Адриан Маннарино
51
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
2 : 0
Брейден Шнур
107
Канада
Брейден Шнур
Б. Шнур
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
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