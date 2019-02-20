Иснер, Сеппи и Маннарино сыграют во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Американец Джон Иснер, посеянный на соревнованиях в Делрэй-Бич (США) под вторым номером, успешно преодолел первый раунд. 33-летний уроженец Северной Каролины за 1 час 33 минуты нанёс поражение Петеру Полански из Канады со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Девятая ракетка мира выполнил 23 эйса, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 3-х. Его визави отметился четырьмя подачами навылет и таким же количеством двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Иснер поспорит со словаком Лукашем Лацко.

Действующим победителем Delray Beach Open является американец Фрэнсис Тиафо. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у представителя Германии Петера Гоёвчика.

Мужчины. Делрэй-Бич. Первый круг

Андреас Сеппи (Италия) — Бернард Томич (Австралия) — 6:4, 7:5.

Адриан Маннарино (Франция) — Брейден Шнур (Канада) — 6:2, 6:2.