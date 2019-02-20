Пуи снялся с турнира в Акапулько

22-я ракетка мира, французский теннисист Люка Пуи отказался от участия на турнире в Акапулько.

«Я не смогу выступить на Abierto Telcel, очень жаль. Чтобы справиться с этим вирусом, потребуется больше времени, чем я думал, поэтому я не могу рисковать. Я с нетерпением ждал возможности сыграть в Акапулько, так что я очень разочарован, но надеюсь поехать туда в будущем. Я буду готовиться к турниру в Индиан-Уэллсе», — написал Пуи на своей странице в «Твиттере».

Турнир категории ATP 500 в Акапулько (Мексика) пройдёт с 23 февраля по 3 марта.

В начале февраля Пуи проиграл киприоту Маркосу Багдатису во втором круге турнира в Монпелье, где был посеян под первым номером. А затем снялся с соревнований в Роттердаме.