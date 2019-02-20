Кар. Плишкова на двух тай-брейках одолела Риске в третьем круге турнира в Дубае

Теннисистка из Чехии Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Дубае. В матче третьего круга соревнований четвёртая сеяная Плишкова в двух тай-брейках одолела американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Плишкова 10 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету Риске 1 эйс, 5 ошибок на подаче и 2 реализованных брейка.

Плишкова в шестой раз обыграла Риске в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 6-1 в пользу чешки. Единственная победа Риске датирована 2012 годом.

За выход в полуфинал турнира категории Premier в Дубае Плишкова сыграет с китаянкой Се Шувэй.