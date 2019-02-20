Звонарёва не смогла выйти во 2-й круг турнира в Будапеште, уступив Ван Эйтванк

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела выйти во второй круг турнира в Будапеште. В стартовом матче Звонарёва в двух партиях уступила первой сеяной, бельгийке Элисон Ван Эйтванк, со счётом 5:7, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Звонарёва четырежды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Ван Эйтванк 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 5 реализованных брейков.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

«Чемпионат» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи Звонарёва — Ван Эйтванк в Будапеште.

За выход в четвертьфинал турнира в Будапеште Ван Эйтванк сыграет с полькой Игой Свёнтек, начавшей соревнования с квалификации.

50-я ракетка мира Ван Эйтванк на турнире в Будапеште защищает титул, завоёванный в 2018 году.