Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, отдав 3 гейма Мугурусе

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае. В матче третьего круга соревнований шестая сеяная Свитолина в двух сетах разгромила 12-ю ракетку турнира испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Свитолина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Мугуруса подала один эйс, допустила две ошибки на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Свитолина в пятый раз обыграла Мугурусу в восьми официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 5-3 в пользу украинки.

За выход в полуфинал турнира в Дубае Свитолина сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро.