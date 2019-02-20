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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, отдав 3 гейма Мугурусе

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, отдав 3 гейма Мугурусе
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае. В матче третьего круга соревнований шестая сеяная Свитолина в двух сетах разгромила 12-ю ракетку турнира испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Свитолина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Мугуруса подала один эйс, допустила две ошибки на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Свитолина в пятый раз обыграла Мугурусу в восьми официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 5-3 в пользу украинки.

За выход в полуфинал турнира в Дубае Свитолина сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

20 февраля 2019 года, среда. 18:50 МСК
Дубай. 3-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
0 : 2
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
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