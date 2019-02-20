Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Сеппи вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич, обыграв Томпсона

Сеппи вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич, обыграв Томпсона
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Андреас Сеппи вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич. В матче второго круга соревнований шестой сеяный Сеппи в трёх сетах обыграл австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:3, 4:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 44 минуты. Сеппи 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Томпсон подал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал обе возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Сеппи и Томпсона стал 2-0 в пользу итальянца. Впервые соперники встретились в официальных матчах в 2019 году.

За выход в полуфинал турнира в Делрэй-Бич Сеппи сыграет с победителем матча между Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР(WC) и британцем Даниэлем Эвансом (Q).

20 февраля 2019 года, среда. 19:00 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
Андреас Сеппи
52
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
2 : 1
Джордан Томпсон
68
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
6 4 6
3 6 1
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент