Сеппи вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич, обыграв Томпсона

Итальянский теннисист Андреас Сеппи вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич. В матче второго круга соревнований шестой сеяный Сеппи в трёх сетах обыграл австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:3, 4:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 44 минуты. Сеппи 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Томпсон подал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал обе возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Сеппи и Томпсона стал 2-0 в пользу итальянца. Впервые соперники встретились в официальных матчах в 2019 году.

За выход в полуфинал турнира в Делрэй-Бич Сеппи сыграет с победителем матча между Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР(WC) и британцем Даниэлем Эвансом (Q).