Бенчич не пустила Соболенко в четвертьфинал турнира в Дубае

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Дубае. В матче третьего круга соревнований Бенчич в трёх сетах обыграла восьмую сеяную Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 27 минут. Бенчич ни разу не подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Соболенко 8 эйсов, 8 ошибок на подаче и 5 реализованных брейков.

Бенчич сравняла счёт в личном противостоянии с Соболенко в официальных матчах — 1-1. Впервые теннисистки встречались в 2018 году на турнире в Нью-Хейвене.

За выход в полуфинал турнира категории Premier в Дубае Бенчич сыграет с третьей ракеткой соревнований — румынкой Симоной Халеп.