Кырстя стала соперницей Потаповой в четвертьфинале турнира в Будапеште

Румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште. В матче второго круга соревнований Кырстя в двух партиях обыграла четвёртую сеяную, Александру Крунич из Сербии, со счётом 6:3, 6:3. Кырстя 5 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Крунич ни разу не подала навылет, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 2 брейка.

Кырстя вышла вперёд в личном противостоянии с Крунич в официальных матчах – 2-1.

За выход в полуфинал Кырстя сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

В других матчах игрового дня американка Мэдисон Бренгл обыграла Фанни Штолляр из Венгрии (WC) со счётом 6:3, 6:3, а третья сеяная француженка Полин Пармантье нанесла поражение чешке Терезе Шмитковой (Q) – 6:1, 7:5.