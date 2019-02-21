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Кырстя стала соперницей Потаповой в четвертьфинале турнира в Будапеште

Кырстя стала соперницей Потаповой в четвертьфинале турнира в Будапеште
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште. В матче второго круга соревнований Кырстя в двух партиях обыграла четвёртую сеяную, Александру Крунич из Сербии, со счётом 6:3, 6:3. Кырстя 5 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Крунич ни разу не подала навылет, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 2 брейка.

Кырстя вышла вперёд в личном противостоянии с Крунич в официальных матчах – 2-1.

За выход в полуфинал Кырстя сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

В других матчах игрового дня американка Мэдисон Бренгл обыграла Фанни Штолляр из Венгрии (WC) со счётом 6:3, 6:3, а третья сеяная француженка Полин Пармантье нанесла поражение чешке Терезе Шмитковой (Q) – 6:1, 7:5.

20 февраля 2019 года, среда. 20:55 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
Сорана Кырстя
108
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
2 : 0
Александра Крунич
57
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
20 февраля 2019 года, среда. 19:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Фанни Штолляр
121
Венгрия
Фанни Штолляр
Ф. Штолляр
0 : 2
Мэдисон Бренгл
95
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
20 февраля 2019 года, среда. 22:35 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
Полин Пармантье
55
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
2 : 0
Тереза Шмиткова
142
Чехия
Тереза Шмиткова
Т. Шмиткова
1 2 3
           
6 7  
1 5  
           
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