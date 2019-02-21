Иснер благодаря 18 эйсам обыграл Лацко во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Словакии Лукаша Лацко со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Хозяин кортов 18 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 651 215 Иснер поспорит с французом Адрианом Маннарино, получившим восьмой номер посева.
В 2018 году победителем турнира в Делрэй-Бич стал американец Фрэнсис Тиафо. В финале он обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:4.
21 февраля 2019 года, четверг. 02:05 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
133
Лукаш Лацко
Л. Лацко
0 : 2
9
Джон Иснер
Д. Иснер
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Иснер: первый матч на такой жаре всегда получается невероятно тяжёлым