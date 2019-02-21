Иснер благодаря 18 эйсам обыграл Лацко во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Словакии Лукаша Лацко со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Хозяин кортов 18 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 651 215 Иснер поспорит с французом Адрианом Маннарино, получившим восьмой номер посева.

В 2018 году победителем турнира в Делрэй-Бич стал американец Фрэнсис Тиафо. В финале он обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:4.