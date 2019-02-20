Иснер: первый матч на такой жаре всегда получается невероятно тяжёлым

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на соревнованиях в Делрэй-Бич (США) под вторым номером, поделился впечатлениями от выхода во второй круг. На старте соревнований 33-летний уроженец Северной Каролины за 1 час 33 минуты нанёс поражение Петеру Полански из Канады со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Первый матч на жаре и при такой влажности всегда получается невероятно тяжёлым. Я рад, что сумел справиться в такой ситуации», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP-тура.



За выход в четвертьфинал Иснер поспорит со словаком Лукашем Лацко.

В 2018 году победителем турнира в Делрэй-Бич стал американец Фрэнсис Тиафо. В стартовом матче нынешнего розыгрыша он проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу.