Лоренци поделился секретами своего спортивного долголетия

Итальянский теннисист Паоло Лоренци рассказал, каким образом ему удаётся сохранять мотивацию и поддерживать хорошую форму в 37 лет.



«Я люблю этот вид спорта. Я люблю вставать по утрам и идти на тренировки. Мне нравится выступать на турнирах, мне нравится получать от игры адреналин, так что, думаю, это и есть ключ моего спортивного долголетия. Если тебе нравится то, что ты делаешь, это самое главное. Мне повезло, потому что моя страсть стала моей работой, поэтому я стараюсь наслаждаться этим как можно дольше.



Я думаю, что мне всегда нравилось всё это. Я всегда говорил, что не имеет значения, буду я участвовать в турнире ATP или играть на „челленджере“. Мне всегда нравилось то, что я делаю. Это главное.



Я выиграл один турнир ATP, я был номером 33 в мире, я был первым номером в Италии в течение одного года. Поэтому, думаю, мне действительно нравится то, чего я достиг. Думаю, что я проделал довольно хорошую работу», — цитирует Лоренци официальный сайт ATP.