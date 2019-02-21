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Действующая чемпионка турнира в Будапеште Ван Эйтванк вышла в четвертьфинал

Действующая чемпионка турнира в Будапеште Ван Эйтванк вышла в четвертьфинал
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк, посеянная под первым номером на турнире в Будапеште (Венгрия), во втором круге обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек (Q) в двух сетах — 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Победительница матча 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии 50-я ракетка мира сыграет либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с украинкой Катериной Козловой.

Напомним, Ван Эйтванк является действующей победительницей турнира в Будапеште. В прошлогоднем финале она обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

21 февраля 2019 года, четверг. 21:40 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
50
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
2 : 0
Ига Свёнтек
140
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
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