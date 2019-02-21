Действующая чемпионка турнира в Будапеште Ван Эйтванк вышла в четвертьфинал

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк, посеянная под первым номером на турнире в Будапеште (Венгрия), во втором круге обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек (Q) в двух сетах — 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Победительница матча 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии 50-я ракетка мира сыграет либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с украинкой Катериной Козловой.

Напомним, Ван Эйтванк является действующей победительницей турнира в Будапеште. В прошлогоднем финале она обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 3:6, 7:5.