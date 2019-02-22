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Козлова отдала лишь один гейм Бренгл и вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Козлова отдала лишь один гейм Бренгл и вышла в полуфинал турнира в Будапеште
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия). Во втором круге 126-я ракетка мира обыграла американку Мэдисон Бренгл в двух сетах — 6:0, 6:1.

Продолжительность встречи составила всего 58 минут. Победительница матча ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Бренгл не отметилась эйсами и двойными ошибками и реализовала 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии 25-летняя украинка сыграет с первой сеянной турнира бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является Ван Эйтванк. В прошлогоднем финале она обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

21 февраля 2019 года, четверг. 23:35 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
Мэдисон Бренгл
95
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
0 : 2
Катерина Козлова
126
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
1 2 3
           
0 1  
6 6  
           
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