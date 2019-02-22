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Албот вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич, обыграв Кирьоса

Албот вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич, обыграв Кирьоса
Теннис / ATP

Молдавский теннисист Раду Албот вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич (США), в трёх партиях обыграв представителя Австралии Ника Кирьоса со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Победитель матча 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 19 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 651 215 29-летний теннисист из Молдавии поспорит с хозяином кортов Стивом Джонсоном, посеянный на турнире под четвёртым номером.

В 2018 году победителем турнира в Делрэй-Бич стал американец Фрэнсис Тиафо. В прошлогоднем финале он обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:4.

21 февраля 2019 года, четверг. 23:30 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
Раду Албот
82
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
2 : 1
Ник Кирьос
64
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1 2 3
           
6 3 6
2 6 3
           
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