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Вондроушова взяла верх над Бегу в четвертьфинале турнира в Будапеште

Вондроушова взяла верх над Бегу в четвертьфинале турнира в Будапеште
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в полуфинал турнира категории International в Будапеште. В четвертьфинале восьмая сеяная Вондроушова в трёх сетах обыграла румынку Ирину Бегу со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Вондроушова подала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Бегу 3 эйса, 4 ошибки на подаче и реализовала 2 брейка.

Соперницы впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира категории International в Будапеште Вондроушова сыграет с победительницей четвертьфинального матча между россиянкой Анастасией Потаповой и румынкой Сораной Кырстей.

Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.

22 февраля 2019 года, пятница. 16:40 МСК
Будапешт. 1/4 финала
Матч окончен
Маркета Вондроушова
81
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 1
Ирина Бегу
72
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
1 2 3
           
5 6 6
7 1 3
           
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