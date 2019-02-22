Вондроушова взяла верх над Бегу в четвертьфинале турнира в Будапеште

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в полуфинал турнира категории International в Будапеште. В четвертьфинале восьмая сеяная Вондроушова в трёх сетах обыграла румынку Ирину Бегу со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Вондроушова подала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Бегу 3 эйса, 4 ошибки на подаче и реализовала 2 брейка.

Соперницы впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира категории International в Будапеште Вондроушова сыграет с победительницей четвертьфинального матча между россиянкой Анастасией Потаповой и румынкой Сораной Кырстей.

Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.