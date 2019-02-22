Потапова вышла в полуфинал турнира в Будапеште, одолев Кырстю

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира категории International в Будапеште. В четвертьфинале Потапова в трёх сетах обыграла румынку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Потапова 5 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Кырсти 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейков.

17-летняя Потапова и 28-летняя Кырстя впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира категории International в Будапеште Потапова сыграет с восьмой сеяной, чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой. В полуфинал вышла также ещё одна россиянка – пятая ракетка турнира Екатерина Александрова.

Призовой фонд соревнований составляет $ 250 000.