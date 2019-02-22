Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эспаньол» — «Уэска». 22 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Потапова вышла в полуфинал турнира в Будапеште, одолев Кырстю

Потапова вышла в полуфинал турнира в Будапеште, одолев Кырстю
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира категории International в Будапеште. В четвертьфинале Потапова в трёх сетах обыграла румынку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Потапова 5 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Кырсти 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейков.

17-летняя Потапова и 28-летняя Кырстя впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира категории International в Будапеште Потапова сыграет с восьмой сеяной, чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой. В полуфинал вышла также ещё одна россиянка – пятая ракетка турнира Екатерина Александрова.

Призовой фонд соревнований составляет $ 250 000.

22 февраля 2019 года, пятница. 19:10 МСК
Будапешт. 1/4 финала
Матч окончен
Анастасия Потапова
87
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
2 : 1
Сорана Кырстя
108
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
1 2 3
           
6 6 5 7
4 7 7 5
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент