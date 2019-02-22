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Эванс оказался сильнее Сеппи в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич

Эванс оказался сильнее Сеппи в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP

Теннисист из Великобритании Даниэль Эванс вышел в полуфинал турнира категории АТР 250 в Делрэй-Бич. В четвертьфинальном матче Эванс в двух сетах обыграл шестого сеяного, итальянца Андреаса Сеппи, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Эванс трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Сеппи 6 эйсов, 1 ошибка на подаче и один реализованный брейк.

35-летний Сеппи и 28-летний Эванс впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира категории АТР 250 в Делрэй-Бич Эванс сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между восьмым сеяным, французом Андрианом Маннарино, и второй ракеткой турнира – американцем Джоном Иснером.

22 февраля 2019 года, пятница. 20:40 МСК
Делрэй-Бич. 1/4 финала
Матч окончен
Андреас Сеппи
52
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
0 : 2
Даниэль Эванс
148
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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