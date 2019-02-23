Макарова и Градецка не сумели взять титул на турнире в Дубае в парном разряде

Теннисистка Се Шувэй из Китайского Тайбэя и чешка Барбора Стрыцова стали победителями турнира в Дубае в парном разряде. В финальном матче третья пара соревнований Се Шувэй/ Стрыцова в двух сетах обыграла седьмых сеяных, россиянку Екатерину Макарову и Люцию Градецкую из Чехии, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Се Шувэй/ Стрыцова ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12. Макарова и Градецка подали 2 эйса, 5 раз ошиблись на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из 6.

Се Шувэй выиграла 21-й титул в карьере в парном разряде, для Стрыцовой – это 24-й парный трофей. Для обеих теннисисток это первая победа в паре на турнирах WTA в 2019 году.