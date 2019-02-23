Представляем видеообзор четвертьфиналов на турнире категории АТР 500 в Рио-де-Жанейро.

Словенский теннисист Аляж Бедене одержал волевую победу над Уго Дельеном из Боливии со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Бедене 13 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Дельен не подал ни одного эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

За выход в финал турнира в Рио-де-Жанейро Бедене сыграет с сербом Ласло Джере, который взял верх над норвежцем Каспером Руудом, начавшим соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 7:5.

Ещё в одном четвертьфинале уругвайский теннисист Пабло Куэвас в трёх сетах нанёс поражение испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 6:3, 3:6, 6:3. За выход в финал Куэвас поборется с обладателем «уайлд-кард», канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который переиграл испанца Хауме Мунара со счётом 6:4, 6:3.

Призовой фонд турнира категории АТР 500 в Рио-де-Жанейро составляет $ 1 937 740.