Кукушкин стал первым финалистом турнира в Марселе, обыграв Умбера

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин стал первым финалистом турнира в Марселе. В полуфинальном матче Кукушкин в двух сетах обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Кукушкин трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Умбер подал 9 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

31-летний Кукушкин и 20-летний Умбер впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул турнира в Марселе Кукушкин сыграет с победителем полуфинальной встречи между первой ракеткой соревнований, греком Стефаносом Циципасом, и третьим сеяным, бельгийцем Давидом Гоффеном.

Призовой фонд соревнований в Марселе составляет €744 010.