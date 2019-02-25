Вердаско обыграл Фаббьяно в первом круге турнира в Дубае

Испанский теннисист Фернандо Вердаско успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он добыл волевую победу над итальянцем Томасом Фаббьяно – 3:6, 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила два часа. На счету Вердаско 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 имевшихся. Фаббьяно отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками.



Следующим соперником Вердаско станет победитель пары Филипп Кольшрайбер (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария, 2).

Действующим чемпионом соревнований в Дубае является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи – 6:3, 6:4.