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Вердаско обыграл Фаббьяно в первом круге турнира в Дубае

Вердаско обыграл Фаббьяно в первом круге турнира в Дубае
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он добыл волевую победу над итальянцем Томасом Фаббьяно – 3:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила два часа. На счету Вердаско 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 имевшихся. Фаббьяно отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками.

Следующим соперником Вердаско станет победитель пары Филипп Кольшрайбер (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария, 2).

Действующим чемпионом соревнований в Дубае является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи – 6:3, 6:4.

25 февраля 2019 года, понедельник. 13:10 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Томас Фаббьяно
85
Италия
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
1 : 2
Фернандо Вердаско
32
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 2 3
           
6 3 2
3 6 6
           
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