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Чилич: начиная с четвертьфинала Australian Open Джокович даже не потел

Чилич: начиная с четвертьфинала Australian Open Джокович даже не потел
Теннис / ATP

Хорват Марин Чилич прокомментировал уверенную победу первой ракетки мира Новака Джоковича на минувшем Открытом чемпионате Австралии. В решающем матче серб обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.

«Я был очень и очень удивлён столь лёгкой победе Новака в финале Australian Open. Не знаю, побеждал ли он когда-нибудь Надаля таким образом в финале мэйджоров.

Кроме того, он очень легко выиграл у Пуи в полуфинале и у Нисикори раундом ранее. В целом начиная с четвертьфинала он даже не потел. Я смотрел финал, и самое удивительное было то, что Рафа не сумел сделать ничего качественного с тактической точки зрения. От начала матча и до самого его конца.

Что касается Новака, он в очередной раз совершил невероятный подвиг – выиграл три мэйджора кряду», – цитирует Чилича Tennis World USA.

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