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Нисикори обыграл Пэра и вышел во второй круг турнира в Дубае

Нисикори обыграл Пэра и вышел во второй круг турнира в Дубае
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори (1) успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он в двух партиях обыграл представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Нисикори 2 эйса, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 3 из 3. Пэр отметился 4 подачами на вылет и 5 двойными ошибками. Взять подачу соперника француз не сумел.

Следующим соперником Нисикори станет поляк Хуберт Хуркач, который в параллельном матче первого раунда обыграл Корентена Муте из Франции – 6:3, 7:5.

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

26 февраля 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
6
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
2 : 0
Бенуа Пэр
65
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
26 февраля 2019 года, вторник. 15:15 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Хуберт Хуркач
77
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
2 : 0
Корентен Муте
143
Франция
Корентен Муте
К. Муте
1 2 3
           
6 7  
3 5  
           
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