Нисикори обыграл Пэра и вышел во второй круг турнира в Дубае

Японский теннисист Кей Нисикори (1) успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он в двух партиях обыграл представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Нисикори 2 эйса, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 3 из 3. Пэр отметился 4 подачами на вылет и 5 двойными ошибками. Взять подачу соперника француз не сумел.



Следующим соперником Нисикори станет поляк Хуберт Хуркач, который в параллельном матче первого раунда обыграл Корентена Муте из Франции – 6:3, 7:5.



Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.