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Багдатис добыл волевую победу и вышел во второй круг турнира в Дубае

Багдатис добыл волевую победу и вышел во второй круг турнира в Дубае
Теннис / ATP

Киприот Маркос Багдатис успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он добыл волевую победу над египтянином Мохамедом Сафватом – 4:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. На счету Багдатиса 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Сафват отметился 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов. Подач навылет египтянин не выполнил.

Следующим соперником Багдатиса станет победитель пары Марин Чилич (Хорватия, 3) – Гаэль Монфис (Франция).

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

26 февраля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Дубай. 1-й круг
Мохамед Сафват
218
Египет
Мохамед Сафват
М. Сафват
0 : 0
Маркос Багдатис
128
Кипр
Маркос Багдатис
М. Багдатис
1 2 3
           
     
     
           
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