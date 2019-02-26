Багдатис добыл волевую победу и вышел во второй круг турнира в Дубае

Киприот Маркос Багдатис успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он добыл волевую победу над египтянином Мохамедом Сафватом – 4:6, 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. На счету Багдатиса 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Сафват отметился 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов. Подач навылет египтянин не выполнил.



Следующим соперником Багдатиса станет победитель пары Марин Чилич (Хорватия, 3) – Гаэль Монфис (Франция).



Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

