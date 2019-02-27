Александрова и Родина выступят на турнире в Лугано

Стал известен список участников женского турнира в Лугано (Швейцария) с призовым фондом $226 750, который состоится с 6 по 14 апреля.

В основной сетке соревнований примут участие две россиянки: Екатерина Александрова и Евгения Родина. Помимо них, в турнире сыграют: Анетт Контавейт (Эстония), Белинда Бенчич (Швейцария), Карла Суарес Наварро (Испания), Камилла Джорджи (Италия), Доминика Цибулкова, Виктория Кужмова (обе — Словакия), Юлия Путинцева (Казахстан), Анна-Лена Фридзам (Германия), Элисон Ван Эйтванк (Бельгия), Ализе Корне, Полин Пармантье (обе — Франция), Кирстен Флипкенс (Бельгия) и другие.