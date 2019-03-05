Вердаско снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, его заменит Гулбис

36-я ракетка мира испанский теннисист Фернандо Вердаско отказался от участия в первом «Мастерсе» сезона – соревнованиях в Индиан-Уэллс (США), сообщает пресс-служба турнира. Его место в основной сетке турнира займёт представитель Латвии Эрнест Гулбис.

В текущем сезоне 35-летний Вердаско сыграл в 14 матчах, 8 из которых сумел выиграть. На последних соревнованиях в Дубае (ОАЭ) Фернандо добрался до второго круга, где в трёх партиях уступил 37-летнему представителю Швейцарии Роджеру Федереру – 3:6, 6:3, 3:6.

Соревнования категории ATP 1000 пройдут в период с 7 по 17 февраля. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Грядущий розыгрыш турнира теннисист пропустит из-за рецидива травмы колена.