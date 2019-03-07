В США готовы экранизировать историю свидания Бушар со своим подписчиком

Кинокомпания Fox 2000 готова приступить к созданию сценария фильма, который будет основан на истории свидания канадки Эжени Бушар и американского студента Джона Герке. Теннисистка проспорила встречу Джону в «Твиттере» во время Супербоула – 2017.



Пока преимущество со счётом 28:3 было у «Атланты», уроженка Уэстмаунта написала: «Я так и знала, что «Атланта» победит». На что один из её подписчиков ответил: «Если выиграет «Нью-Ингленд», сходим на свидание?» Финалистка Уимблдона-2014 ответила: «Не вопрос».



В итоге «Нью-Ингленд» одержал победу, и свидание состоялось.Тогда Джон и Эжени вместе посетили игру НБА с участием «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». После этого Эжени и Джон ещё несколько раз встречались, а сама теннисистка заявила, что парень оказался очень милым.



Ожидается, что Эжени выступит исполнительным продюсером фильма, который будет снят в жанре романтической комедии.

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