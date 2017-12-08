Бушар вновь встретилась со студентом, которому проспорила свидание в феврале

Канадская теннисистка Эжени Бушар в «Твиттере» сообщила, что вновь встретилась с американским студентом Джоном Гёрке, которому проспорила свидание в феврале во время Супербоула-2017. Пока преимущество со счётом 28:3 было у «Атланты», уроженка Уэстмаунта написала: «Я так и знала, что «Атланта» победит». На что один из её подписчиков ответил: «Если выиграет «Нью-Ингленд», сходим на свидание?» Финалистка «Уимблдона-2014» ответила: «Не вопрос».

В итоге «Нью-Ингленд» одержал победу, и свидание состоялось.Тогда Джон и Эжени вместе посетили игру НБА между «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». По словам Гёрке, это было лучшее свидание в его жизни.

Фото с новой встречи доступно в «твиттере» Эжени Бушар.