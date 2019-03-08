Иснер: рано или поздно я завершу карьеру. Хочу, чтобы это было на моих условиях

Американский теннисист Джон Иснер поделился мнением о том, когда бы он хотел завершить спортивную карьеру.

«Я хочу продолжать играть как можно дольше. Все мы видим пример Роджера Федерера, который продолжает выступать на высочайшем уровне, несмотря на то, что ему 37 лет и у него четверо детей. Это лишний раз доказывает, что он величайший теннисист всех времён.

Что касается меня, то рано или поздно мне придётся уйти из спорта, но хотелось бы, чтобы это произошло на моих условиях", — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.

За свою профессиональную карьеру Иснер выиграл 14 титулов на турнирах, проводимых под эгидой ATP. Высшим достижением 33-летнего американца остаётся победа на турнире категории Masters в Майами (США). Максимальной позицией американца в рейтинге является восьмое место.