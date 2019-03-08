Радваньска в мае сыграет прощальный матч с Кербер и Возняцки

Бывшая вторая ракетка мира, польская теннисистка Агнешка Радваньска, которая 14 ноября 2018 года объявила о завершении карьеры, 21 мая проведёт прощальный матч. Мероприятие состоится в Кракове, информирует Tennis World USA.



В Польшу приедут подруги Радваньской – датчанка Каролин Возняцки и представительница Германии Анжелика Кербер, с которыми она проведёт выставочные матчи. Ожидается, что вечер также посетят польские игроки Ежи Янович, Марта Домаховска и Лукаш Кубот, друзья Радваньской из других видов спорта и представители шоу-бизнеса.

Радваньска завершила карьеру из-за проблем со здоровьем. На профессиональном уровне польская спортсменка выступала с 2005 года. За это время она выиграла 20 турниров в одиночном разряде и 2 парных титула.