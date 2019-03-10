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Соболенко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Соболенко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда соревнований девятая сеяная Соболенко в трёх сетах обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:3, 4:6, 6:0. Матч продолжался 1 час 40 минут. Соболенко дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Томлянович 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-0 в пользу Соболенко.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой, поучившей «уайлд-кард» от организаторов, и украинкой Лесей Цуренко (24).

09 марта 2019 года, суббота. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2 : 1
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
6 4 6
3 6 0
           
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