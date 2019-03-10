Соболенко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда соревнований девятая сеяная Соболенко в трёх сетах обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:3, 4:6, 6:0. Матч продолжался 1 час 40 минут. Соболенко дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Томлянович 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-0 в пользу Соболенко.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой, поучившей «уайлд-кард» от организаторов, и украинкой Лесей Цуренко (24).